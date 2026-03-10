Il 10 marzo 2026 si sono svolte prove di sperimentazione sulla statale Regina, una delle principali arterie del lago di Como. La strada, nota per la sua bellezza ma anche per la sua stretta carreggiata, si trova spesso sotto pressione a causa dell’alto flusso di turisti. Anas sta lavorando per trovare soluzioni che possano migliorare la viabilità e gestire meglio il traffico.

Como, 10 marzo 2026 – Prove di bella stagione sulla statale Regina, la strada croce e delizia del lago di Como, panoramica ma molto stretta, chiusa tra l’acqua e la parete rocciosa, incapace di reggere l’imponente afflusso turistico che caratterizza oggi il Lario. Studio dell’andamento della circolazione. Anas avvierà dal 16 marzo una sperimentazione sulla gestione della circolazione lungo la Ss 340 Regina, nel tratto compreso tra Colonno e Griante, sul medio lago, con l’obiettivo di individuare soluzioni per migliorare la fluidità del traffico in uno dei punti più complessi della viabilità del lago di Como. Lo studio dell’andamento della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico sulla Regina, Anas a caccia di soluzioni: sperimentazione per migliorare viabilità

Articoli correlati

Viabilità, Anas interviene sulla E45: meno cantieri per favorire il traffico natalizioAnas comunica che il piano di riqualificazione della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) procede nel tratto romagnolo e, al fine di favorire i...

Ecatombe sulla Palermo-Sciacca, le soluzioni targate Anas: "Autovelox, tutor, sorpassometri e occhi di gatto"L'ultimo tragico incidente - nel quale ha perso la vita un 38enne - è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Tutti gli aggiornamenti su Traffico sulla Regina Anas a caccia di...

Discussioni sull' argomento Galleria di Cernobbio: i lavori sono finiti. Più illuminazione, maggiore sicurezza; Regina, le proteste non servono, l’Anas chiude da lunedì.

Al via sperimentazione del traffico tra Colonno e Griante: si parte il 16 marzo. Ecco tutti i dettagliAnas avvierà dal 16 marzo una sperimentazione sulla gestione della circolazione lungo la SS 340 Regina, nel tratto compreso tra Colonno e Griante, con l’obiettivo di individuare soluzioni per miglio ... comozero.it

Traffico sulla Regina, a Sala e Colonno si spostano i semaforiAll’imbocco delle strettoie, verranno arretrati. Con quello di Isola di Ossuccio funzioneranno di giorno e lampeggeranno di notte se non passano mezzi pesanti ... laprovinciadicomo.it

Gli indagati sono ritenuti appartenenti a due associazioni criminali dedite al traffico di cocaina, hashish e marijuana. Armati, avrebbero agito con metodo mafioso - facebook.com facebook

#Venezia, concluso alle ore 23:30 di ieri l'intervento in autostrada #A4 per il travaso del carico di un'autocisterna a seguito di incidente stradale. Tratto autostradale riaperto al traffico nella notte #10marzo x.com