Allo Z? il pop sperimentale di Grimm Grimm

Venerdì 27 marzo alle 22 si terrà presso Z? Centro culture contemporanee di Catania un concerto della band Grimm Grimm. L'evento fa parte di “Pulsar”, una rassegna dedicata alla musica indie e alternative rock, organizzata e programmata dalla direzione artistica di Z? in collaborazione con vari operatori e realtà locali.

Venerdì 27 marzo, alle 22, da Zo Centro culture contemporanee di Catania un nuovo appuntamento di “Pulsar”, la rassegna internazionale di indie e alternative rock creata e programmata dalla direzione artistica di Zo insieme con diversi operatori e realtà del territorio. Sul palco del centro culturale catanese Grimm Grimm, il progetto musicale di Koichi Yamanoha, compositore, musicista e produttore giapponese, originario di Tokio e londinese d'adozione. La sua musica fonde elementi pop sperimentali con lirismo futuristico, intrecciando melodie senza tempo simili a carillon con paesaggi sonori eterei e trame elettriche. Le composizioni di... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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