Una riga nelle 500 pagine della legge di bilancio canadese svela che il Paese vuole partecipare al prossimo Eurovision

Una recente scoperta nella legge di bilancio di un paese nordamericano rivela un interesse ufficiale a partecipare al prossimo Eurovision Song Contest. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di flessibilità che caratterizza questa manifestazione, spesso aperta a inviti e collaborazioni internazionali. La legge, composta da circa cinquecento pagine, contiene un passaggio che suggerisce la volontà di coinvolgimento nel festival musicale europeo, senza però dettagli specifici sulle modalità o sui tempi di adesione.

L’ Eurovision Song Contest non è una competizione con i confini ben definiti, anzi, risultano da sempre piuttosto elastici, specie se poi portano benefici, a livello economico o di semplice diffusione del brand. A comandare non è infatti l’Europa politica o della moneta unica, ma quella dell’ European Broadcasting Union, l’organizzazione internazionale che riunisce emittenti radio-televisive pubbliche (e alcune private) di Europa, Mediterraneo e aree vicine. Così non stupisce che Martin Green, il direttore dell’Eurovision Song Contest, abbia oggi aperto in un’intervista con la BBC alla partecipazione del Canada alla prossima edizione, in programma, come da tradizione, nel paese che si aggiudicherà l’edizione di quest’anno, quella che si concluderà domani sera alla Wiener Stadthalle di Vienna. 🔗 Leggi su Open.online

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