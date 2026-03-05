Avellino Perrotta traccia il bilancio | Al prossimo sindaco lascio una città che può guardare al futuro con fiducia

Il commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, ha fatto un bilancio delle attività svolte, sottolineando che lascerà una città che può guardare al futuro con fiducia. La sua presenza si sta avvicinando alla conclusione, mentre le sedie nella sala si stanno svuotando e la festa ufficiale si conclude. Perrotta si ferma ancora qualche minuto prima di lasciare il suo incarico.

A margine dell'incontro dell'8 marzo al Carmine, il commissario straordinario fa il punto sul risanamento della città e manda un messaggio a chi verrà: «Il cammino non sarà in salita come lo è stato per me» Avellino, 5 marzo 2026 — La festa è finita, le sedie si svuotano. Ma Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Avellino, si ferma ancora qualche minuto. A margine della cerimonia dell'8 marzo alla Chiesa del Carmine, c'è tempo per un bilancio. E il bilancio, dice, è quello di una città che ha imboccato la strada del risanamento — una strada stretta, non priva di ostacoli, ma percorribile. La domanda è diretta: che città si appresta a lasciare al prossimo sindaco? Avellino si avvicina alla stagione elettorale, la macchina della campagna prima o poi si metterà in moto.