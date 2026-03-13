Mobilità docenti e ATA | sparisce la deroga per il ricongiungimento ai genitori over 65 e si abbassa l’età dei figli a 14 anni Una petizione chiede il ripristino delle tutele

Il CCNI mobilità 2025-2028, firmato il 10 marzo presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, modifica le regole di trasferimento per docenti e personale ATA. La deroga per il ricongiungimento ai genitori over 65 viene eliminata, mentre l’età dei figli ammessi si abbassa a 14 anni. Una petizione chiede di ripristinare le tutele precedenti.

Il CCNI mobilità 2025-2028, firmato in via definitiva il 10 marzo presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, introduce due modifiche che cambiano concretamente le possibilità di trasferimento per migliaia di docenti e personale ATA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026, novità: deroga ricongiungimento a figli potrebbe essere rivista età e scomparire il ricongiungimento ai genitori ultra65enni, fascicolo digitale per semplificareIl decreto PNRR 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presto all'attenzione del Parlamento potrebbe dare il via a nuove regole per la mobilità del...

Mobilità docenti e ATA: ecco il testo del CCNI definitivo (scarica PDF), ridotta la deroga ai vincoli per la presenza di figli e soppressa quella per il ricongiungimento al genitore over 65Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202627-202728 ha concluso...

Mobilità docenti e ATA, ordinanza in arrivo. Novità sulle deroghe: facciamo il punto. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola)È stato sottoscritto ieri, martedì 10 marzo, il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2025/26-2027/28. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle dom ... orizzontescuola.it

Mobilità 2026, novità deroghe: sì per figlio fino ai 14 anni, no genitore ultra65. Domanda dal 16 marzo per i docenti, ATA date da confermareMobilità docenti, ATA personale educativo per l'anno scolastico 2026/27: presentazione della domanda a breve. Ecco le prime indicazioni ... orizzontescuola.it

