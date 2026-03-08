Nel centro della Palazzolo si registra un aumento dei casi di disturbi alimentari, con un calo dell'età media dei pazienti, che ora arrivano già a 11-12 anni. Si nota anche una crescita nel numero di ricoveri e nella gravità delle condizioni. Inoltre, sono sempre più i maschi che si rivolgono ai servizi di cura per questi problemi.

IL CENTRO DELLA «PALAZZOLO». Aumentano i ricoveri e la gravità dei pazienti. «Arrivano già a 11-12 anni». Gli effetti dei social: «Non c’è disconnessione». Casi più gravi, età sempre più bassa e un aumento significativo di pazienti maschi. È il quadro che emerge analizzando i dati riferiti al 2025 del Centro dei disturbi del comportamento alimentare (Cdca) della Casa di cura Palazzolo di Bergamo, realtà attiva da oltre vent’anni nella presa in carico e nella riabilitazione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in occasione della Settimana Lilla dedicata alla sensibilizzazione su queste patologie che inizia oggi (8 marzo) e si concluderà il 15 marzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Disturbi alimentari: più casi, si abbassa l’età. Ed anche maschi in cura

Disturbi alimentari in crescita in Bergamasca. Si abbassa l’età media di diagnosi: “Esordi precoci, molti adolescenti coinvolti”L’ultimo report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna) restituisce una...

Cura dei disturbi alimentari, a Casalpusterlengo solo un passo avanti per il centro atteso da 4 anni nel vecchio ospedaleCasalpusterlengo (Lodi) – Era il 2022 quando la allora vicepresidente Letizia Moratti prometteva risposte «puntuali e concrete» per i giovani tra i...

Contenuti utili per approfondire Disturbi alimentari.

Temi più discussi: Sempre più giovani donne. Disturbi alimentari, fenomeno in crescita in Bergamasca; Disturbi alimentari in aumento in provincia: la settimana del Fiocchetto Lilla parla di prevenzione; BELLUNO | DISTURBI ALIMENTARI, CASI IN AUMENTO FRA GIOVANI E GIOVANISSIMI; Cologno Monzese per la settimana del Fiocchetto Lilla.

Disturbi alimentari: più casi, si abbassa l’età. Ed anche maschi in curaDisturbi alimentari, alla cetro della Casa di cura Palazzolo crescono i casi e si abbassa l'età. Anche i maschi in cura. E si vedono gli effetti dei social ... ecodibergamo.it

Sempre più giovani donne. Disturbi alimentari, fenomeno in crescita in BergamascaL’ultimo report del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione restituisce una fotografia chiara: in provincia il fenomeno è in ... ecodibergamo.it

Disturbi alimentari, alla cetro della Casa di cura Palazzolo crescono i casi e si abbassa l'età. Anche i maschi in cura. E si vedono gli effetti dei social x.com

Sempre più giovani donne. Disturbi alimentari, fenomeno in crescita in Bergamasca - facebook.com facebook