Una poesia che si trasforma in una mappa di percorsi imprevedibili, tra viaggi interiori e spostamenti tra le stelle. La poesia viene descritta come un atto di fiducia, così come il viaggio stesso. La passione per esplorare il mondo è definita antica e vasta, radicata in una consapevolezza che tutto è in continuo movimento. L’autore riflette sul fatto che, prima ancora di usare le parole, ha compreso che il mondo è un luogo da scoprire e che spetta a lui partire e andare.

La poesia è fiducia. Viaggiare è fiducia. La mia passione per il viaggio è larga, antica. Prima ancora delle parole compresi che è tutto in movimento, che il mondo è un posto pieno di cose e che spettava a me esplorarlo, andare. La poesia è iniziare, e non capirci niente. Iniziare e andare e tornare e andare di nuovo, come dice Saramago a pagina 186. Leggo con gli occhi, poi muovo un po’ le labbra per sentire le parole come cose che si animano, e non ci capisco ancora niente e assomiglia a una contemplazione, a uno stare di fronte a un paesaggio, a una musica. La prima cosa che guardo è l’immagine, la mappa di una poesia. Che forma creano le... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una mappa poetica di itinerari imprevedibili, tra peregrinazioni mistiche e viaggi interstellari

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