Treni storici Lombardia 2026 | calendario e itinerari dei viaggi d’epoca

Nel 2026 tornano i treni storici in Lombardia, con un calendario che prevede diversi itinerari e tappe lungo i binari regionali. L'iniziativa permette ai passeggeri di viaggiare con treni d'epoca, offrendo un modo diverso di esplorare il territorio. I viaggi riprendono con partenze programmate, coinvolgendo diverse località della regione. La stagione si preannuncia ricca di percorsi e suggestivi panorami.

Torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più suggestivi per chi ama viaggiare lentamente e riscoprire il territorio in modo originale: i treni storici della Lombardia riprendono a percorrere i binari regionali con un calendario ricco di itinerari e tappe affascinanti. Un’esperienza d’epoca che unisce paesaggi, storia e turismo accessibile. Ma quali sono i percorsi battuti dagli antichi vagoni e locomotive in tutta la regione? LEGGI ANCHE: Mario Schifano torna a casa (e ci ricorda perché l’arte italiana non è solo Rinascimento) Treni Storici Lombardia 2026: il calendario, il primo viaggio della stagione e gli itinerari tra laghi, borghi e atmosfere vintage. 🔗 Leggi su Funweek.it

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