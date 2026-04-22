A Proxima Music si è svolta una masterclass di chitarra classica, con la partecipazione di Antonino Ielo e Lucia Guerra. L’evento si è tenuto il 22 aprile 2026 ad Arezzo, coinvolgendo studenti e appassionati di musica. Durante l’incontro, i musicisti hanno guidato i partecipanti attraverso esercizi e tecniche, offrendo approfondimenti sul repertorio e sulla tecnica strumentale. La sessione si è conclusa con un’esibizione finale dei presenti.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Una masterclass di chitarra classica a Proxima Music. La scuola di musica cittadina ospiterà una giornata dedicata alla specializzazione tecnica e interpretativa con lezioni individuali tenute da due maestri di spessore internazionale, Antonino Ielo e Lucia Guerra, che accompagneranno gli allievi in un percorso di approfondimento personalizzato dove lavorare su repertorio, qualità del suono, padronanza dello strumento e consapevolezza espressiva. L’appuntamento è in programma domenica 17 maggio, a partire dalle 10.00, nella sede di Proxima Music in via Severi ad Arezzo e offrirà un’occasione di formazione per chitarristi di livello avanzato che, al termine della giornata, saranno protagonisti di una performance dal vivo aperta al pubblico come momento di restituzione del lavoro svolto durante la masterclass.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chitarra classica: masterclass a Proxima Music con Antonino Ielo e Lucia Guerra

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