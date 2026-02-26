Gli allievi di Proxima Music in concerto a Spazio Seme

Sabato 28 febbraio, alle 17, gli studenti di Proxima Music si esibiranno in un concerto presso Spazio Seme. L’evento offre l’opportunità di ascoltare le performance di giovani musicisti in una cornice dedicata alla musica dal vivo e all’espressione artistica. La serata rappresenta un momento di condivisione e crescita per gli allievi, che si preparano a mostrare il loro talento pubblico.

L'appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio quando, dalle 17.00, la scuola cittadina tornerà sul palcoscenico per proporre un variegato percorso nella storia della musica tra composizioni classiche e brani contemporanei, in un pomeriggio.

