Una donna viene condannata Non lo sa

Nel 2021, una donna di 35 anni residente in provincia di Avellino riceve una comunicazione ufficiale di sequestro preventivo di un immobile. Tuttavia, la notifica non le arriva e lei non ne è a conoscenza. A distanza di tempo, viene condannata senza essere stata informata adeguatamente. La vicenda si svolge nel contesto di procedure legali relative a un sequestro, ma la donna non riceve la notifica ufficiale. La mancanza di comunicazioni ufficiali diventa un elemento centrale nella vicenda giudiziaria.

Bisogna partire dall'inizio, da una notifica che non arriva.Nel 2021, una donna di trentacinque anni residente in provincia di Avellino riceve una comunicazione ufficiale: il sequestro preventivo di un immobile. L'accusa è di averlo costruito senza i permessi necessari. Da quel momento, però, non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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La donna condannata per aver abortito

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