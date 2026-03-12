Si spaccia per uomo su Facebook e truffa una donna | condannata a un anno e sei mesi

Una donna è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione dalla Corte d’appello penale di Perugia per aver spacciato di essere un uomo su Facebook e aver truffato una donna. La sentenza di primo grado è stata confermata, e l’imputata dovrà scontare la pena. La vicenda riguarda un caso di truffa online, che ha portato alla condanna definitiva.

La donna ha finto di trovarsi in una situazione di pericolo, convincendo la vittima a effettuare un bonifico sul proprio conto corrente La Corte d’appello penale di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputata a un anno e sei mesi di reclusione per truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva conosciuto l'imputata su Facebook, credendo, però, che dietro al profilo si celasse un uomo. Tra i due si era instaurato un intenso rapporto affettivo e sentimentale, coltivato attraverso messaggi privati. Un legame di fiducia che l'imputata ha sfruttato senza scrupoli. Approfittando della situazione, la donna ha finto di trovarsi in una situazione di pericolo, convincendo la vittima a effettuare un bonifico sul proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

