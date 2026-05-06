Pitbull libero negli spazi condominiali aggredisce un cane e una donna | proprietaria condannata

Una donna è stata condannata a una multa di 600 euro dopo che il suo pitbull ha aggredito un altro cane e la sua proprietaria all’interno di uno spazio condominiale. L’episodio si è verificato quando il cane ha attaccato un animale e, successivamente, la donna che era intervenuta per tentare di salvare il proprio animale. La sentenza riguarda le lesioni colpose causate dall’episodio.

Una donna è stata condannata a 600 euro di multa per lesioni colpose dopo che il suo pitbull ha aggredito prima un altro cane e poi la proprietaria di quest'ultimo, intervenuta per liberare il suo animale dalle fauci dell’aggressore.A deciderlo è stato il giudice di pace, che ha ritenuto la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Pitbull aggredisce una donna a Ischia: amputata una gamba, è in gravi condizioni. Cane ucciso dalla PoliziaUna donna è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita dal proprio pitbull nella serata di ieri, domenica 26 aprile a Ischia. Pitbull aggredisce una donna a Ischia: amputata una gamba dopo l’attacco nello SchiapponePitbull aggredisce una donna a Ischia: amputata una gamba dopo l’attacco nello Schiappone Dramma a Barano d’Ischia, dove una donna è stata aggredita...