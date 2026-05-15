Una casa per gli anziani della città nello spazio restituito degli ex Ricoveri Riuniti

Oggi è stato presentato un nuovo servizio di housing sociale rivolto agli anziani nella città, installato negli spazi precedentemente occupati dagli ex Ricoveri Riuniti. La struttura, dopo un intervento di riqualificazione, è stata restituita alla comunità locale e ora ospita questa iniziativa dedicata alle persone più anziane. L'apertura di questa residenza segna un utilizzo diverso di un edificio storico, trasformato per offrire servizi sociali specifici. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori coinvolti.

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