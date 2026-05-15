Una casa per gli anziani della città nello spazio restituito degli ex Ricoveri Riuniti
Oggi è stato presentato un nuovo servizio di housing sociale rivolto agli anziani nella città, installato negli spazi precedentemente occupati dagli ex Ricoveri Riuniti. La struttura, dopo un intervento di riqualificazione, è stata restituita alla comunità locale e ora ospita questa iniziativa dedicata alle persone più anziane. L'apertura di questa residenza segna un utilizzo diverso di un edificio storico, trasformato per offrire servizi sociali specifici. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori coinvolti.
Presentato oggi il nuovo servizio di housing sociale realizzato negli ex Ricoveri Riuniti, struttura restituita alla città di Reggio Calabria dopo un importante intervento di riqualificazione.“Una struttura abbandonata - ha dichiarato durante l'evento pubblico di questa mattina il sindaco facente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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