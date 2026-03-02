Casa del guardiano a Budelli demolita | spazio restituito alla natura

A Budelli, l’edificio conosciuto come la casa del guardiano sarà demolito, restituendo così l’area alla natura. La struttura si trovava vicino alla spiaggia Rosa sull’isola e da tempo era oggetto di attenzione. La demolizione è stata decisa e l’intervento riguarda esclusivamente la rimozione dell’edificio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’intervento è in fase di realizzazione.

La struttura nota come casa del guardiano, situata a pochi metri dalla spiaggia Rosa sull'isola di Budelli, sarà demolita. L'edificio, un tempo fabbricato militare e divenuto proprietà dell'Ente Parco, non sarà trasformato in un infopoint come ipotizzato in passato, ma verrà rimosso per restituire lo spazio alla natura. L'intervento, previsto dopo una valutazione ambientale che ha respinto il progetto di riutilizzo, si inserisce in un contesto di massima tutela del territorio, dove ogni opera impattante è vietata. Il sito, reso celebre dal film Deserto rosso di Michelangelo Antonioni del 1964, è protetto da vincoli rigidi e soggetto a controlli costanti.