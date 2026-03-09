Foggia al via il crowdfunding per costruire una ' Casa Rifugio' per la colonia felina degli Ospedali Riuniti

Un’associazione di tutela degli animali ha aperto una campagna di crowdfunding per finanziare la costruzione di una casa rifugio dedicata ai gatti della colonia felina situata presso il Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia. La raccolta fondi mira a sostenere la realizzazione di una struttura stabile che possa offrire un rifugio sicuro per i felini presenti nell’area.

La campagna mira a raggiungere la somma di 1.800 euro, necessari per coprire i costi di fornitura, la posa in opera professionale e l’acquisto delle dotazioni essenziali per la gestione quotidiana dei piccoli ospiti Il progetto nasce in sinergia con Alessandra Augelli, referente della colonia, Roberta Sassano e il Consigliere comunale Francesco Strippoli. L’intervento, che mira a garantire standard elevati di benessere animale e decoro urbano, ha già ricevuto i pareri favorevoli dell’Asl e beneficia della collaborazione logistico-amministrativa della Direzione degli Ospedali Riuniti. La struttura sarà realizzata in legno massello di abete certificato FSC. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

