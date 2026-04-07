Una megattera che si trovava arenata nel Mar Baltico vicino a un’isola tedesca da diversi giorni ha mostrato segni di ripresa. Si tratta di un esemplare che era stato dato per morto, ma un catamarano speciale potrebbe ora rappresentare l’ultima possibilità di salvataggio. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trova sulla costa, mentre le operazioni di intervento sono ancora in corso.

Un catamarano speciale potrebbe essere l’ ultima speranza per Timmy, la megattera arenata da giorni nel Mar Baltico vicino all’isola di Poel, in Germania. L’animale, ancora vivo ma in condizioni critiche, è bloccato su un fondale sabbioso e affondato fino a 60 centimetri: una situazione che per un cetaceo di queste dimensioni è spesso fatale. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, dopo il fallimento dei primi tentativi di salvataggio e la decisione delle autorità di interrompere le operazioni, il piano del catamarano rappresenta un’ipotesi estrema. L’idea sarebbe di posizionare sotto il corpo dell’animale fasce di sostegno, sollevarla con estrema cautela e trasportarla verso il Mare del Nord, dove potrebbe tornare in acque più adatte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incredibile ritorno alla vita nel Baltico: Timmy, la megattera arenata e data per morta, resiste e potrebbe essere salvata

Megattera Timmy ancora viva nel Baltico: si valuta il salvataggio con un catamaranoLa megattera Timmy è ancora viva, ma in condizioni critiche, arenata da giorni nel Baltico.

La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in paceLa megattera Timmy, arenata nel Mar Baltico dopo giorni di tentativi di salvataggio, è troppo debole per salvarsi.

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