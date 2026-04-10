Un dirigente di alto livello legato a un politico di rilievo è stato nominato nel consiglio di amministrazione di una grande azienda energetica. La nomina, che durerà tre anni, segue un percorso interno e si inserisce in un quadro di collegamenti tra le figure di spicco e le partecipate pubbliche. La scelta è stata ufficializzata di recente, ampliando la presenza di questa figura nelle società controllate.

Passerà direttamente dagli uffici di Alfredo Mantovano a quelli di Enel, con una poltrona assicurata per altri tre anni. C’è posto anche per il fedelissimo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel giro di nomine nelle partecipate predisposto dal ministero dell’Economia. Si chiama Alessandro Monteduro e con il Mister Wolf di Giorgia Meloni condivide praticamente tutto: le origini salentine, il mondo cattolico e, fino a oggi, anche le stanze di Palazzo Chigi, visto che da circa due anni è il capo di gabinetto dell’Autorità delegata alla Sicurezza della Repubblica. Praticamente il principale collaboratore del sottosegretario nel coordinamento della sua delega ai Servizi segreti, dopo essere stato nominato già nel 2022 suo consigliere politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La lunga mano di Mantovano sulle nomine delle partecipate: il suo braccio destro nel Cda di Enel

Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva depositando le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva: Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di...

Si parla di: Hotel all’ex Enel, palazzo vicino ai musei venduto ai titolari del ‘Lory’.

Mef presenta le liste per i cda di Leonardo, Enel, Eni e Enav: i nomi indicatiIl Mef ha depositato le liste per i rinnovi societari: cambi al vertice a Leonardo, conferme e nuovi incarichi a Enel, Eni ed Enav ... notizie.it

Il Mef deposita le liste per il rinnovo dei Cda di Enel, Enav, ENI e LeonardoCon riferimento all' assemblea degli azionisti di Enel convocata per il 12 maggio 2026, il Mef - titolare del 23,59% del capitale - ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made ... soldionline.it