Nell'ultimo giorno del suo viaggio in Cina, il presidente degli Stati Uniti ha partecipato a una cerimonia del tè nel complesso di Zhongnanhai, scelto dal presidente cinese per questa occasione. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso degli ultimi argomenti all'ordine del giorno. La visita si è conclusa con questa tradizionale cerimonia, che ha rappresentato un momento di confronto tra le due parti. La giornata ha segnato la fine del tour ufficiale del presidente americano nel paese asiatico.

Ultimo giorno del presidente americano Donald Trump in Cina. Per oggi, giornata di chiusura del tour, il presidente cinese Xi Jinping ha scelto il complesso riservato di Zhongnanhai per una tradizionale cerimonia del tè in cui i due colleghi parleranno degli ultimi dettagli in agenda. In questo complesso raramente viene accolto un leader straniero, ma il presidente cinese – grande appassionato di tè – ha voluto ricevere il capo della Casa Bianca in segno di rispetto e accoglienza. Zhongnanhai è il luogo in cui vivono e lavorano i vertici del partito e del governo cinese. “La scelta di accogliervi Trump sottolinea il carattere personale e politico dell’incontro con Xi”, si legge sull’agenzia Askanews. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un tè a Pechino. La simbologia della visita di Trump

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