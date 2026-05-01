Le puntate di Un posto al sole in onda dall’11 al 15 maggio 2026 mettono al centro Rosa, che grazie a un libro ricevuto da Pino inizia a interrogarsi profondamente sui suoi sentimenti per Damiano. Un momento delicato che potrebbe segnare una svolta importante nella sua vita emotiva. Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dall’11 al 15 maggio, porteranno al centro della scena emozioni difficili da gestire, rapporti messi alla prova e scelte che potrebbero cambiare gli equilibri tra alcuni dei protagonisti più seguiti della soap. A Palazzo Palladini e dintorni, nulla resterà davvero fermo. Da una parte ci sarà Marina, sempre più inquieta per il ruolo che Greta sembra assumere nella vita sua e di Roberto.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un posto al sole dall’11 al 15 maggio 2026: la decisione di Rosa sul suo futuro sentimentale!

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@fanpiùattivi Sacchetto bomboniera con rosa e foglia ad uncinetto. Fonte riviste vintage del Web. Rielaborazione grafica di Rossella Usai Occorrente Cotone n. 16, bianco • Uncinetto 1 mm • Ago con la cruna grande e la punta arrotondata Punti Catenella, ma - facebook.com facebook

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