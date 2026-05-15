Un posto al sole anticipazioni dal 18 al 22 maggio | Marina manovra nell’ombra Alberto soccorre Anna mettendo a rischio il suo segreto
Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in programma dal 18 al 22 maggio, si assisterà a sviluppi importanti nelle vicende dei personaggi principali. Marina continuerà a muoversi nell’ombra, mentre Alberto aiuterà Anna, rischiando di scoprire un segreto che potrebbe cambiare le loro vite. Le puntate vedranno anche altri momenti di tensione e rivelazioni, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori su ciò che accade nel quartiere.
Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 18 al 22 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo le mosse di Marina, intenta a estromettere Greta dalla vita di Ferri. Nel frattempo Alberto dovrà scegliere se correre in aiuto di Anna o fare di tutto per tenere nascosta la loro relazione. Palladini non avrà esitazioni, ma la sua mossa potrebbe portare alla luce quel segreto a lungo tenuto nascosto. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole:. Marina continua a tramare nell’ombra per estromettere Greta dalla vita di Roberto, mentre Cristina vive con entusiasmo il riavvicinamento a Leo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Un Posto Al Sole, Anticipazioni dal 23 al 27 Marzo 2026: Chi E' L'Altro Uomo Di Greta
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