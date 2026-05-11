Un posto al sole anticipazioni 18-22 maggio 2026 | Marina stringe un patto segreto con Mori!
Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 18 al 22 maggio 2026, si assisterà a un approfondimento della rivalità tra Roberto Ferri e Stefano Mori, con Ferri che proseguirà la sua azione contro Mori sul piano professionale. Nel frattempo, si scoprirà che Marina potrebbe aver avviato un accordo clandestino con Mori, senza che gli altri personaggi ne siano a conoscenza.
Nelle nuove puntate di Un posto al sole di maggio 2026, Roberto Ferri continuerà la sua guerra professionale contro Stefano Mori senza sapere che Marina potrebbe trattare proprio con lui in gran segreto. La Giordano agirà con estrema cautela per evitare che il marito scopra le sue mosse, ma la situazione rischierà di sfuggirle di mano molto presto. Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dall’18 al 22 maggio, porteranno i telespettatori dentro una fase molto delicata della soap. Le trame si muoveranno tra tensioni familiari, rapporti segreti e decisioni rischiose, con diversi personaggi costretti a fare i conti con conseguenze difficili da controllare.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 02 Al 06 Febbraio 2026: Eduardo finge amore!
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#upas #unpostoalsole Occhio, a ?? ????? ?? ???? Marina ha un piano segreto per togliersi di torno Greta. Ciò però prevede uno scomodo e pericoloso accordo. Con chi? Ve ne parliamo nel post: -->> https://www.tvsoap.it/2026/05/anticipazioni-un-posto- facebook
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina ha comunicato un attacco del 22 aprile contro il posto di comando del traffico navale della Flotta del Mar Nero della Marina russa, Streletskij, nella Sevastopoli occupata. Inoltre, sono stati colpiti diversi posti x.com