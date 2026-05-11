Un posto al sole anticipazioni 18-22 maggio 2026 | Marina stringe un patto segreto con Mori!

Da uominiedonnenews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 18 al 22 maggio 2026, si assisterà a un approfondimento della rivalità tra Roberto Ferri e Stefano Mori, con Ferri che proseguirà la sua azione contro Mori sul piano professionale. Nel frattempo, si scoprirà che Marina potrebbe aver avviato un accordo clandestino con Mori, senza che gli altri personaggi ne siano a conoscenza.

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Nelle nuove puntate di Un posto al sole di maggio 2026, Roberto Ferri continuerà la sua guerra professionale contro Stefano Mori senza sapere che Marina potrebbe trattare proprio con lui in gran segreto. La Giordano agirà con estrema cautela per evitare che il marito scopra le sue mosse, ma la situazione rischierà di sfuggirle di mano molto presto. Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dall’18 al 22 maggio, porteranno i telespettatori dentro una fase molto delicata della soap. Le trame si muoveranno tra tensioni familiari, rapporti segreti e decisioni rischiose, con diversi personaggi costretti a fare i conti con conseguenze difficili da controllare.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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