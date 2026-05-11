Rassegna ' Primavera di Danza Musica Teatro'

Il corpo come superficie poetica e luogo di trasformazione, attraversato da materia, segni e suggestioni musicali: è questo il tema di “Gioie sul corpo”, una creazione della Compagnia Con.Cor.D.A.Movimentoinactor che andrà in scena sabato 16 maggio alle 20 presso i Teatri di Danza e delle Arti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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