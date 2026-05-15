Un nuovo patto tra le città | lo sviluppo parte dal mare

Recentemente è stato annunciato un accordo tra diverse città costiere del Mediterraneo, focalizzato sullo sviluppo delle aree marittime. L'intenzione è di promuovere progetti condivisi e iniziative comuni per valorizzare le risorse del mare e migliorare le infrastrutture portuali. Le città coinvolte intendono coordinare le proprie politiche per favorire la crescita economica e sostenibile, con un'attenzione particolare alle attività legate alla pesca e al turismo marittimo. L'accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le comunità costiere della regione.

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Il Mediterraneo come un «grande insieme di città» che oggi, come 2500 anni fa, «può ancora essere la strada giusta da seguire per il futuro dell’area in termini di crescita, sviluppo, dialogo e capacità di integrazione», dice Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, in uno degli interventi più attesi del meeting di Sorrento. Ed è proprio il rinnovato dinamismo delle città del Sud Europa, dall’Italia al Portogallo, alla Grecia a rendere credibile e quasi inevitabile questa prospettiva. Manfredi pensa, non a caso, alle città «come poli di una grande rete culturale euromediterranea, capaci di superare le barriere attraverso il dialogo e contribuire allo sviluppo di soft power di tipo economico e politico». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Un nuovo patto tra le città: lo sviluppo parte dal mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [English Audio] Full | Trillionaire Female CEO Notices One Store Employee,His Life Changes Overnight Sullo stesso argomento Edilizia e Milano: il nuovo patto per sbloccare lo sviluppo urbanoL’adesione di Assimpredil Ance al Patto per il rilancio del governo metropolitano segna un punto di svolta per la gestione dell’area milanese,... Innovazione, via al patto tra imprese e governo: 4 miliardi per lo sviluppoDall’automotive ai nuovi materiali, dai semiconduttori alla robotica fino alla quantistica: una valanga di 4,264 miliardi di investimenti attivabili... La rivoluzione dell’ #IA deve coinvolgere #lavoro, #scuola e #università. È necessario costruire un nuovo patto sociale che trasformi i percorsi formativi x.com Un nuovo patto tra le città: lo sviluppo parte dal mareIl Mediterraneo come un grande insieme di città che oggi, come 2500 anni fa, può ancora essere la strada giusta da seguire per il futuro dell’area ... ilmattino.it Addio maggioranza? Ecco il nuovo patto segreto tra PD e Forza ItaliaDa Arcore a Roma: il piano di Marina Berlusconi per frenare Giorgia Meloni è questo. Schlein e Marina Berlusconi stanno già trattando il dopo-Meloni. msn.com Potrebbe Mythag essere un riferimento alla parola araba per Patto? (????? / M?th?q) reddit