Innovazione via al patto tra imprese e governo | 4 miliardi per lo sviluppo

Il governo ha deciso di destinare 4,2 miliardi di euro per sostenere le imprese che investono in innovazione. La causa di questa scelta sta nella crescente domanda di tecnologia avanzata e competizione globale. Le risorse serviranno a finanziare progetti nel settore automotive, nei nuovi materiali e nella robotica. Le aziende potranno presentare le proprie proposte per accedere a questa opportunità di sviluppo. La prima fase si apre subito con un grande impulso alle startup e alle grandi industrie.

Dall'automotive ai nuovi materiali, dai semiconduttori alla robotica fino alla quantistica: una valanga di 4,264 miliardi di investimenti attivabili nel settore della ricerca e sviluppo, con richieste di agevolazioni che hanno superato quota 2,174 miliardi di euro, circa tre volte la dote a disposizione (pari a 731 milioni, 250 destinati al Sud, pari a circa il 40%). I numeri ufficiali con le graduatorie definitive saranno resi noti solo fra una settimana. Ma, secondo un primo report che il Mattino è in grado di anticipare, un dato è già sicuro: il bando dei cosiddetti Accordi per l'Innovazione, che si è chiuso il 18 febbraio scorso e gestito da MCC (l'istituto controllato da Invitalia che ha assorbito anche la Banca del Mezzogiorno), ha registrato una risposta estremamente positiva.

Cdp, transizione energetica e sviluppo globale delle imprese: via al piano da 1,5 miliardiIl Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, guidato da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato un nuovo piano da 1,5 miliardi di euro, deciso dopo una proposta di Dario Scannapieco.

