Edilizia e Milano | il nuovo patto per sbloccare lo sviluppo urbano

Un nuovo accordo tra le autorità locali e il settore edilizio mira a favorire lo sviluppo urbano nell’area metropolitana. L’associazione di categoria ha deciso di aderire a un patto che coinvolge diverse forze economiche e sociali per promuovere interventi e progetti di rilancio. La collaborazione si traduce in un percorso condiviso volto a migliorare le dinamiche di crescita e pianificazione della città.

L’adesione di Assimpredil Ance al Patto per il rilancio del governo metropolitano segna un punto di svolta per la gestione dell’area milanese, portando il settore dell’edilizia a sedersi attorno a un tavolo di coordinamento con le principali forze economiche e sociali. L’imprenditoria edile punta ora a trasformare la Città metropolitana in un motore di competitività capace di integrare innovazione e sviluppo territoriale attraverso regole più snelle e una governance condivisa. La strategia edilizia per una Milano che attrae investimenti e talenti. Il mondo delle costruzioni ha deciso di intervenire direttamente sulle dinamiche che regolano l’espansione dell’area urbana milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia e Milano: il nuovo patto per sbloccare lo sviluppo urbano Abruzzo: nuovo patto edilizia, la Edilcassa diventa leva di sviluppoLe parti sociali dell’edilizia abruzzese hanno siglato giovedì 10 aprile presso la sede del Collegio Costruttori ANIEM di Teramo un nuovo accordo... Leggi anche: Patto contro gli infortuni sul lavoro. Il nuovo protocollo per l’edilizia