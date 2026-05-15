Un milione di scale | la Milano delle donne che hanno cambiato tutto

Nel cuore di Milano, un milione di scale racconta le storie di donne che hanno contribuito a trasformare il panorama cittadino e sociale. Sono persone che, senza cercare l’attenzione, hanno affrontato sfide e rotto barriere, lasciando un segno invisibile ma duraturo. La loro presenza, spesso silenziosa, si intreccia con le vicende di una città in evoluzione, dove il cambiamento si è manifestato anche attraverso gesti quotidiani e decisioni prese senza clamore.

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Quando si parla di emancipazione femminile, a volte si dimenticano le donne che non sapevano che stavano cambiando la storia. Quelle che cucivano, vendevano, disegnavano vetrine, piegavano abiti e intanto, senza proclami, conquistavano uno spazio nel mondo. Queste donne sono le protagoniste di Un milione di scale – Le ragazze della Rinascente (Neri Pozza) di Giacinta Cavagna di Gualdana, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura. Nel libro si mostrano quelle vite rimaste troppo spesso ai margini del racconto ufficiale, ma fondamentali per capire il Novecento italiano. Un milione di scale è un romanzo storico, ma anche un grande affresco corale che attraversa Milano dalla fine dell’Ottocento al boom economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un milione di scale: la Milano delle donne che hanno cambiato tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA SOLiTUDINE CON LAURA PAUSINI EN VIVO DESDE EL30 WORLD TOUR Sullo stesso argomento Nasce la Treccani delle donne, il primo “Dizionario“ delle italiane che hanno cambiato il Paese: “Geniali e dimenticate”Se si mettessero accanto le 2540 pagine che l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana ha dato alle stampe per raccontare le donne di scienza, lettere,... I volti che hanno cambiato il mondo. L’esempio delle donne sui manifestiMusica, arte, teatro e narrazione per raccontare le donne, per valorizzarne il ruolo nella società e promuovere una cultura diffusa di rispetto,... Scandalo escort a Milano: calciatori e un pilota coinvolti in un giro da oltre un milione di euroUn’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha svelato un vasto giro di escort di lusso che gravitava attorno alla movida milanese, portando all'arresto di quattro persone (attualmente ai ... rainews.it Milano e l’estate nei quartieri, il Comune mette quasi un milione: ecco il bando per artisti e operatori culturaliMilano, 30 marzo 2026 – Quasi un milione di euro per rendere vivi i quartieri durante l’estate. È online l’avviso pubblico per la nuova edizione di Milano è viva nei quartieri che prevede la ... ilgiorno.it