I volti che hanno cambiato il mondo L’esempio delle donne sui manifesti

In questa iniziativa vengono presentati i volti femminili che hanno lasciato un segno nella storia attraverso musica, arte, teatro e narrazione. L’obiettivo è far conoscere le figure femminili che hanno contribuito a cambiare il modo di percepire il ruolo delle donne nella società. Manifesti e rappresentazioni culturali vengono utilizzati per promuovere rispetto, parità e partecipazione.

Musica, arte, teatro e narrazione per raccontare le donne, per valorizzarne il ruolo nella società e promuovere una cultura diffusa di rispetto, parità, consapevolezza e partecipazione. Una miriade di eventi e di appuntamenti per un 8 marzo di lotta, di riflessione e di educazione. È quanto proporranno oggi, domani e nei prossimi giorni città e paesi della Brianza. Alla biblioteca di Lissone per tutto il mese si potrà visitare la mostra “Storie di regine e abiti“, con l’esposizione di un abito sartoriale proveniente da una collezione di costumi storici usati nelle rievocazioni d’epoca, accompagnato da un approfondimento sulla figura di Teodolinda e da un allestimento di volumi sull’abbigliamento medievale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

