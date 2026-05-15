Un calcio per la legalità | a Porto Empedocle il torneo interforze in memoria dei caduti in servizio
Domenica 17 maggio presso lo stadio Vincenzo Collura di Porto Empedocle si terrà il torneo interforze “Un calcio per la legalità”. L’evento è promosso dalla Questura di Agrigento e coinvolge diverse forze dell’ordine. La manifestazione è dedicata alla memoria di coloro che hanno perso la vita durante il servizio o per cause naturali. La giornata vedrà squadre provenienti da varie forze in campo, in un incontro sportivo che unisce sport e commemorazione.
Sarà lo stadio Vincenzo Collura di Porto Empedocle a ospitare domenica 17 maggio il torneo interforze “Un calcio per la legalità”, organizzato dalla Questura di Agrigento per ricordare gli appartenenti alle forze dell’ordine morti in servizio o per cause naturali.Il calcio d’inizio è previsto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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