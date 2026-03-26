Nel territorio di contrada Busacchia a Porto Empedocle, un terreno privato è stato raggiunto da un carico di rifiuti speciali trasportati con un furgone. Si tratta di scarti ingombranti e potenzialmente pericolosi, che sono stati scaricati senza autorizzazioni. Le autorità hanno avviato accertamenti per verificare le modalità del trasferimento e lo stato legale del materiale.

L'area è quella di contrada Busacchia, a Porto Empedocle, dove un terreno privato è stato violato dal carico ingombrante e pericoloso di un furgone colmo di scarti. Un operaio di cinquantadue anni pensava forse di aver trovato la scorciatoia perfetta per sbarazzarsi dei residui di un cantiere edile di Realmonte, ma il suo piano si è scontrato con i controlli serrati degli uomini dell'Arma. Tutto è iniziato in un cantiere di Realmonte, dove il materiale, invece di seguire la filiera certificata dello smaltimento, è finito nel cassone di un mezzo privato. Tra i calcinacci e i residui della lavorazione edile, i militari hanno scorto la sagoma inconfondibile e inquietante dell'eternit e dell'amianto, fibre pericolose che richiederebbero procedure di sicurezza rigidissime. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Eternit tra i campi: il viaggio illegale dei rifiuti speciali da Realmonte a Porto Empedocle

Articoli correlati

Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto EmpedocleNel fine settimana conclusivo della festa del Mandorlo in Fiore tornano i collegamenti turistici lungo la Ferrovia dei Templi tra Agrigento, la Valle...

Traffico illegale di smaltimento rifiuti tra Italia e Bulgaria, 6 arresti: il video degli affari da 300mila euroOggi 20 febbraio sei persone sono state arrestate perché facevano parte di un sodalizio criminale attivo nello smaltimento illegale di rifiuti...