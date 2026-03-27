Martedì il cielo di Tel Aviv si è riempito di un grande stormo di corvi neri, che ha suscitato interesse tra i residenti. Un video che mostra l’avvenimento è diventato rapidamente virale sui social media. Sul web sono circolate numerose teorie che collegano l’evento a scenari apocalittici, senza però alcuna conferma ufficiale.

Il cielo di Tel Aviv, martedì, è stato coperto da uno stormo di corvi neri che hanno attirato l’attenzione della popolazione. Il firmamento sopra i due grattacieli principali, le torri Azrieli, è rimasto coperto in quella che per molti è stata una scena suggestiva e inquietante. Il video della scena è diventato immediatamente virale online e l’evento ha lasciato gli spettatori sorpresi anche per l’intensità del volo e per le dimensioni del gruppo di uccelli. Nonostante ciò, sui social il racconto della vicenda ha assunto toni decisamente più spaventosi. Alcuni utenti hanno parlato di un “presagio di sventura”, vista l’attuale guerra in Medio Oriente e le ostilità ormai lampanti tra Israele ed Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corvi invadono i cieli di Tel Aviv: il video è virale e sul web si scatenano le teorie inquietanti sull’Apocalisse (video)

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