Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseball

Il Bsc Arezzo ha iniziato ufficialmente la sua partecipazione alla serie B di baseball, giocando la prima partita della stagione. La partita si è svolta il 18 aprile 2026 e ha segnato il debutto del team in questa categoria. La squadra ha affrontato gli avversari in un incontro che si è concluso con un risultato definito. La partita si è tenuta in una delle strutture sportive della città.

Arezzo, 18 aprile 2026 – . La data segnata sul calendario è domenica 19 aprile quando la società aretina aprirà l’importante campionato nazionale con la trasferta sul diamante bolognese dei Longbridge 2000, dando il via a un percorso che terminerà domenica 26 luglio tra le mura amiche con gli Health & Performance di Grosseto. La prima gara sul campo casalingo di via Simone Martini è fissata per domenica 26 aprile con i parmensi del Colorno Baseball Club, poi il calendario prevederà gli incontri anche con il Livorno 1948 Baseball, con il Cali Roma Sprint 24 e con i fiorentini di Padule Baseball e Lancers.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseball Notizie correlate Il Bsc Arezzo in campo nelle semifinali nazionali di Baseball 5La società aretina giocherà domenica 22 febbraio con l’obiettivo di tenere in vita il sogno dello scudetto La semifinale di Dalmine proporrà un... Big Mat Bsc e Ymca baseball: il settore giovanile rinnovato punta alla Serie AUna sinergia strutturata tra due realtà sportive di Grosseto rafforza da subito un percorso coerente per i giovani talenti locali. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli. Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseballEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5 e conquista il pass per le semifinali nazionali. La nuova stagione della società aretina ha preso il via con il positivo ... lanazione.it