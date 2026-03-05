Big Mat Bsc e Ymca baseball | il settore giovanile rinnovato punta alla Serie A

Big Mat Bsc e Ymca baseball di Grosseto hanno avviato una collaborazione nel settore giovanile con l’obiettivo di preparare i giovani talenti locali alla Serie A. La partnership coinvolge le rispettive strutture sportive, creando un percorso condiviso e consolidato per lo sviluppo dei giovani atleti. La collaborazione si concentra sull’organizzazione di allenamenti e competizioni per favorire la crescita tecnica e sportiva dei ragazzi.

Una sinergia strutturata tra due realtà sportive di Grosseto rafforza da subito un percorso coerente per i giovani talenti locali. L'alleanza tra Big Mat Bsc Grosseto e Ymca baseball si concentra su un cammino che parte dalla scuola di reclutamento, passa dal settore giovanile e arriva a offrire opportunità nelle categorie seniores, integrando la Fc Iabf Academy per garantire continuità e qualità dell'allenamento. L'iniziativa nasce da una convergenza di obiettivi tra le due realtà, impegnate da anni sul territorio in reclutamento, sviluppo delle capacità, strutturazione societaria e cura delle facilities che ospitano allenamenti e incontri.