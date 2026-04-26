La squadra di pallavolo di serie A2 ha annunciato l’ingaggio di un nuovo giocatore, uno schiacciatore che si aggiunge a un roster già rinnovato. Dopo aver confermato il centrale, la società ha comunicato l’arrivo di un altro tassello, rafforzando così la formazione in vista della prossima stagione. Nonostante la recente eliminazione ai quarti dei playoff, il club ha già avviato le operazioni di mercato.

Dopo il centrale Erati, ecco lo schiacciatore Cominetti. La Consar non sta a guardare. La stagione è appena finita con l’eliminazione ai quarti dei playoff, ma il club del presidente Matteo Rossi ha già programmato la prossima stagione. In arrivo da Brescia, club che sta disputando le semifinali playoff (oggi decisiva gara2 a Prata dopo il ko interno 1-3 di gara1) e che ha velleità di promozione in Superlega, ci sarebbe lo schiacciatore Roberto Cominetti. L’accordo è stato raggiunto, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare la fine dei playoff. Da rinnovare c’è il parco delle bande, visto che Zlatanov tornerà a Piacenza. E anche il bulgaro Valchinov è destinato a non rinnovare il contratto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2. Altro tassello del mosaico Consar. Dopo Erati, il martello Cominetti

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