Fari sulla sclerosi multipla Aism e Fondazione Conad Un progetto per i giovani

Ogni tre ore in Italia viene diagnosticata una sclerosi multipla, e spesso si tratta di giovani. Aism e Fondazione Conad hanno avviato un progetto dedicato a questa fascia di età, puntando a offrire supporto e informazioni utili. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di affrontare la malattia con maggiore consapevolezza e risorse adeguate.

In Italia, ogni tre ore una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla e nella maggior parte dei casi si tratta di un giovane. È nato da questa evidenza il progetto ' I giovani oltre la SM ', promosso e sostenuto da Fondazione Conad ETS, ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, e realizzato da Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per offrire sostegno, spazi di confronto e strumenti concreti ai giovani sotto di 40 anni. Il progetto si articola in tre ambiti principali: il supporto psicologico, gli 'aperitivi con l'esperto', momenti informali di incontro e dialogo, e le attività di sensibilizzazione nelle scuole. "Questo progetto mira a sostenere le persone più fragili e rafforzare le comunità locali – ha detto Maria Cristina Alfieri, direttrice di Fondazione Conad ETS -, mettendo sempre al centro le persone.