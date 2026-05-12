Nuova legge sulle rinnovabili in Lombardia è scontro | Così si frena la transizione Cosa prevede il testo

Martedì 12 maggio, la Regione Lombardia ha approvato una nuova legge che definisce le aree idonee alla realizzazione di impianti per energie rinnovabili. La normativa ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene che possa rallentare la transizione energetica e chi vede nella legge un passo necessario per regolamentare il settore. La legge riguarda specificamente le zone in cui è possibile installare impianti di energia rinnovabile.

Approvata martedì 12 maggio in Regione Lombardia la nuova legge sulle aree idonee a realizzare impianti per energie rinnovabili. La maggioranza (eccetto un consigliere di FdI) ha votato a favore. Il Pd e Italia Viva si sono astenuti, mentre Alleanza Verdi-Sinistra, Patto Civico e Movimento 5.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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