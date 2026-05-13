Umbertide il Comune blocca l' inaugurazione della moschea fantasma

Il Comune di Umbertide ha deciso di bloccare l’inaugurazione di un centro culturale che era stato annunciato come una moschea. Le autorità locali hanno chiarito che l’immobile in questione non può essere considerato un luogo di preghiera, né un centro islamico, a causa di ostacoli burocratici. Per il momento, quindi, l’apertura del locale non avverrà, in attesa di chiarimenti o eventuali modifiche.

Centro culturale o moschea? Luogo di ritrovo o di preghiera? Non sono cavilli linguistici, ma impedimenti burocratici ai quali il Comune di Umbertide non può sottrarsi e, quindi, per il momento niente inaugurazione del centro islamico visto che quell’immobile “non è e non può essere una moschea”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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