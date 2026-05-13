Moschea di Umbertide la Lega con il Comune | Scelta di legalità e sicurezza
La Lega ha espresso soddisfazione per la posizione adottata dall’amministrazione comunale di Umbertide riguardo alla richiesta del centro culturale islamico di utilizzare un immobile come moschea. La questione riguarda la possibilità di destinare l’edificio a luogo di culto, e la posizione del Comune è stata condivisa dal partito. La decisione si inserisce nel dibattito locale sulla gestione delle richieste di utilizzo di spazi pubblici a fini religiosi.
“Esprimiamo piena soddisfazione per l'atteggiamento dell’amministrazione comunale di Umbertide in merito alla richiesta avanzata dal centro culturale islamico per l’utilizzo dell’immobile come luogo di culto e, quindi, come moschea - è il commento della Lega in merito alla futura moschea di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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