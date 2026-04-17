Sul calciomercato della Juventus continuano a circolare notizie su possibili movimenti di mercato. Il giocatore Lewandowski ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro, mentre la società bianconera ha avanzato una nuova proposta per Bernardo Silva. Segui con noi tutte le trattative in corso, gli incontri e le eventuali ufficializzazioni delle operazioni. Restano aperti diversi colloqui tra dirigenti e agenti, con aggiornamenti che arriveranno nel corso della giornata.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Lewandowski parla del suo futuro, i bianconeri rilanciano per Bernardo Silva

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