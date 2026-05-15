Ultimissime Inter LIVE | Bonny convocato dalla Costa D’Avorio per i Mondiali passerella per i partenti contro il Verona Provedel possibile vice Martinez

Nelle ultime ore, la Nazionale della Costa d’Avorio ha convocato un calciatore dell’Inter per le partite dei Mondiali. Nel frattempo, la squadra si prepara per una partita contro il Verona, con alcuni giocatori che si stanno distinguendo tra i partenti. Si parla anche di un possibile ruolo di vice per il portiere, con un nome che circola come alternativa a Martinez. Queste sono le notizie più recenti riguardanti l’Inter, aggiornate in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 15 MAGGIO. Bonny convocato dalla Costa d’Avorio: l’attaccante dell’Inter vola ai Mondiali 2026. Prima chiamata ufficiale con gli Elefanti per il centravanti nerazzurro Bonny dopo il cambio di nazionalità sportiva Inter Verona, passerella al Meazza: spazio agli svincolati e obiettivo gol per Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

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