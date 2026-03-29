Ultimissime Inter LIVE | Bastoni apre totalmente al Barcellona conferme sulla possibile permanenza di Sommer come vice

Durante le ultime ore, si sono susseguite notizie riguardanti il mercato dell'Inter. Un giocatore ha espresso apertura verso un trasferimento al Barcellona, mentre si discute sulla possibilità di confermare il portiere come vice. Le fonti ufficiali non hanno ancora fornito dichiarazioni definitive, ma le trattative sono in corso e vengono monitorate attentamente.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 29 MARZO. Calciomercato Inter, piovono conferme su Sommer: può restare in nerazzurro con un altro ruolo. Ultime. Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sulla possibile permanenza di Sommer nella prossima stagione come secondo portiere Calciomercato Inter, Bastoni apre totalmente al Barcellona: dialoghi in corso tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Bastoni apre totalmente al Barcellona, conferme sulla possibile permanenza di Sommer come vice Articoli correlati Calciomercato Inter, Bastoni apre totalmente al Barcellona: dialoghi in corso tra le parti. E i nerazzurri…di Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto: Alessandro Bastoni ha aperto totalmente al Barcellona... Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: un nuovo piano per Sommer, Biasin fa chiarezza su Bastoni Aggiornamenti e notizie su Ultimissime Inter Temi più discussi: Inter, Lautaro e Bastoni saltano la Fiorentina per infortunio. Le ultime news; Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito; Da Frattesi e Barella, il calo dell'Inter fa male anche a Gattuso; Inter, difficile il recupero di Bastoni per la Fiorentina: le ultime. Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla SpagnaI quotidiani spagnoli spingono sul futuro del difensore nerazzurro e sull'interesse concreto del club catalano verso il classe '99 ... tuttosport.com Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquistiIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni. Niente scambi col Barcellona: la sua cessione finanzia gli acquisti di Kone, Vicario e un'ala ... interlive.it FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com