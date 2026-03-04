Sondaggi politici è testa a testa tra destra e sinistra dopo il crollo di FdI e Lega

A febbraio, Fratelli d’Italia e Lega hanno registrato una diminuzione di oltre un punto percentuale ciascuno nei sondaggi politici. La competizione tra destra e sinistra si fa più equilibrata, mentre i partiti del centrosinistra non hanno mostrato grandi variazioni. La situazione attuale indica una corsa elettorale molto serrata in vista delle elezioni del 2027.

Nel mese di febbraio, Fratelli d'Italia e Lega hanno perso più di un punto a testa. Così, anche se nel frattempo i partiti del centrosinistra non hanno visto particolari 'salti' in avanti, ora la competizione verso le elezioni 2027 è decisamente serrata. Lo mostra la nuova media dei sondaggi realizzata da Termometro politico.

Sondaggi politici, destra e sinistra sono quasi pari: Vannacci toglie più voti a FdI che alla LegaLa coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, per come sono composte oggi, sono quasi in parità Mezzo punto percentuale le divide.

Sondaggi politici, cosa succederà davvero al referendum: continua il testa a testaCosa dicono davvero i diversi sondaggi in vista del referendum sulla giustizia: continua il testa a testa tra Sì e No.

