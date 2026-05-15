ULN Consalvo calcio Civitareale e gli Esordienti 2013 | Sono pronti per il salto in agonistica
Gli Esordienti 2013 dell’ULN Consalvo calcio si preparano a passare alla categoria agonistica. La squadra ha concluso la fase di scuola calcio con impegno, secondo quanto riferito dal mister Valerio Civitareale, che allena il gruppo insieme a Roberto Dell’Ova. Civitareale ha commentato che il gruppo è abbastanza numeroso e pronto per affrontare questa nuova sfida. L’attenzione ora si concentra sulla fase di transizione verso il calcio ufficiale, con i ragazzi che si stanno allenando con determinazione.
Roma – L’ultimo atto di Scuola calcio è sempre un momento di passaggio molto delicato. Ma gli Esordienti 2013 dell’ULN Consalvo lo hanno affrontato con impegno e determinazione, come conferma mister Valerio Civitareale che segue la squadra assieme a Roberto Dell’Ova: “Il gruppo è abbastanza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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