ULN Consalvo calcio Civitareale e gli Esordienti 2013 | Sono pronti per il salto in agonistica

Gli Esordienti 2013 dell’ULN Consalvo calcio si preparano a passare alla categoria agonistica. La squadra ha concluso la fase di scuola calcio con impegno, secondo quanto riferito dal mister Valerio Civitareale, che allena il gruppo insieme a Roberto Dell’Ova. Civitareale ha commentato che il gruppo è abbastanza numeroso e pronto per affrontare questa nuova sfida. L’attenzione ora si concentra sulla fase di transizione verso il calcio ufficiale, con i ragazzi che si stanno allenando con determinazione.

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