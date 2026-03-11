ULN Consalvo calcio Panzuto | Prendiamo gol evitabili

L’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo ha disputato una partita contro gli Aquilotti che si è conclusa con diverse situazioni di gol evitabili. Durante l’incontro, Panzuto ha commentato che la squadra ha subito delle reti che si potevano evitare, evidenziando alcune problematiche difensive. La partita si è svolta in un clima acceso e ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso.

Roma – L’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo è stata protagonista di una “pirotecnica” sfida interna contro gli Aquilotti. Sabato scorso i ragazzi allenati da mister Emanuele Aiuto hanno ceduto 4-3 al termine di una gara davvero strana. “Abbiamo giocato un buon primo tempo, terminando in. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Leggi anche: ULN Consalvo calcio, Mastrangeli: “Nel girone di ritorno faremo molto meglio” ULN Consalvo calcio, De Santis e i Pulcini 2015: “Ci stiamo togliendo belle soddisfazioni”Roma – La Scuola calcio dell’ULN Consalvo continua a crescere con tutti i suoi gruppi. Contenuti e approfondimenti su Consalvo calcio Temi più discussi: ULN Consalvo (calcio, Under 15), Panzuto: Prendiamo gol evitabili, ma il podio è ancora possibile; ULN Consalvo (calcio, Under 14), Chionchio: Il nostro obiettivo minimo è il quinto posto; Vis Artena (calcio, Prima cat.), Graziani: Il pari di Colle di Fuori? Nulla è ancora perduto. ULN Consalvo (calcio), De Santis e la giornata-Udinese dei Pulcini 2015: Ragazzi molto concentratiTempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articolo Roma – L’Udinese è tornata presso l’impianto dell’ULN Consalvo. Venerdì scorso il supervisore tecnico delle Academy dell’Udinese Luigi Cuomo ha ... osservatoreitalia.eu Uln Consalvo calcio, Aiuto: Voglio verificare crescita individuale dei ragazziRoma – E’ un’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo molto collaudata quella che si sta preparando per l’inizio del campionato. La squadra è stata affidata ancora a mister Emanuele Aiuto che già l’anno ... romatoday.it Ministro Iran: 'Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli Usa'. Lo riferisce la Faz, riportando delle affermazioni rilasciate in tv. #ANSA - facebook.com facebook