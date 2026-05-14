Francia ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale | quattro gli italiani scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti…

La nazionale francese ha annunciato i nomi dei calciatori convocati per il prossimo Mondiale, con quattro italiani tra i selezionati. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore e include alcuni giocatori provenienti dalla Serie A. Tra le scelte dell’allenatore ci sono anche esclusioni di rilievo, che hanno suscitato discussioni nel mondo del calcio. La composizione della rosa definitiva rappresenta un passo importante in vista della competizione internazionale, che si terrà tra alcune settimane.

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