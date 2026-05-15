Udinese vs Cremonese trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026 prevede la sfida tra Udinese e Cremonese, valida per la penultima giornata del torneo. La squadra ospite, terzultima in classifica, ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di salvezza e spera in un risultato favorevole del Lecce, che potrebbe condizionare le sorti della zona retrocessione. La partita si giocherà in uno stadio di proprietà dell’Udinese e sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati.
Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Ultima spiaggia per i grigiorossi che devono battere i friulani e sperare in un passo falso del Lecce prima dell’ultimo round stagionale. Udinese vs Cremonese si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45 presso BluEnergy Arena UDINESE VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani cercano il miglior piazzamento possibile degli ultimi anni, provando a salutare i tifosi di casa nel miglior modo possibile. I grigiorossi, diciottesimi in classifica, devono vincere per sperare ancora nella salvezza o nello spareggio, ma un risultato negativo di fronte ad un successo del Lecce li condannerebbe alla retrocessione dopo solo un’annata nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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