Udinese vs Cremonese trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026 prevede la sfida tra Udinese e Cremonese, valida per la penultima giornata del torneo. La squadra ospite, terzultima in classifica, ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di salvezza e spera in un risultato favorevole del Lecce, che potrebbe condizionare le sorti della zona retrocessione. La partita si giocherà in uno stadio di proprietà dell’Udinese e sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati.

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