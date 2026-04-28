Carrarese vs Cesena trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano la Carrarese e il Cesena. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. Le formazioni probabili sono state annunciate e la gara sarà trasmessa su alcuni canali dedicati. È previsto un match intenso, con le due squadre che si preparano a dare il massimo.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre hanno assoluto bisogno di punti per giocarsi le ultime chance playoff. Carrarese vs Cesena si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime tre giornate e, proprio all’ultimo, rischiano di dire addio ai playoff. La squadra di Calabro, reduce dal ko di Frosinone, deve vincere le ultime due gare e sperare che l’Avellino non conquisti più di tre punti I romagnoli stanno facendo anche peggio: sotto la guida di Cole, hanno raccolto 5 punti su 18 disponibili.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Centrale Sport #12 – Analisi Cesena, Basket Forlì e Ravenna, Volley e Motori Notizie correlate Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Mantova vs Carrarese, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Watch Spezia - Südtirol Live Stream Online | DAZN IT; Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla; CARRARESE - CESENA | Serie C - Girone C; La Nazione - Carrarese, vincere col Cesena potrebbe cambiare tutto. Video Cesena Carrarese (2-1)/ Gol e highlights: è di Berti la rete decisiva! (Serie B, 28 ottobre 2025)Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena vince per 2 a 1 contro la Carrarese. Nel primo tempo i bianconeri sembrano partire forte proponendosi in avanti già verso l’11’ quando falliscono un paio di ... ilsussidiario.net Serie B, Diretta Frosinone Carrarese, streaming video tv: la squadra di Alvini deve resistere al Monza per la lotta promozione (25 aprile 2026)Serie B, Diretta Frosinone Carrarese, streaming video tv: la squadra di Alvini deve resistere al Monza per la lotta promozione (25 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Prevendita e modalità di accesso allo stadio per #CarrareseCesena https://carraresecalcio1908.it/prevendita-e-modalita-di-accesso-carrarese-vs-cesena/ #ScolpitiNellaLeggenda @legab @ticketone.it - facebook.com facebook