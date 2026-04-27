Empoli-Avellino trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata di Serie B 20252026 si affrontano Empoli e Avellino. La partita si svolge in Toscana, con i padroni di casa che devono ottenere punti per evitare la retrocessione. Gli ospiti, invece, hanno ancora la possibilità di qualificarsi ai playoff. Entrambe le squadre sono impegnate in una sfida importante per la classifica, con obiettivi diversi. La partita sarà trasmessa su alcune piattaforme e in diretta radiofonica.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani non possono sbagliare se vogliono evitare una retrocessione clamorosa, mentre gli irpini possono ancora sognare i playoff. Empoli-Avellino si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Castellani EMPOLI-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ottenuto soltanto 10 punti nel girone di ritorno, un dato che certifica una crisi nera che nemmeno l’avvento di Caserta al posto di Dionisi ha interrotto. Con lui in panchina, è stato raggiunto il punto più basso della stagione, con la squadra che si ritrova in piena zona play-out e a rischio retrocessione.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Palermo-Empoli, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Bari-Empoli, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tabellino partita Empoli vs Avellino; L'Empoli cade a Venezia (2-0) e scivola in zona-playout; Serie B: almeno per oggi il Venezia non può festeggiare la promozione in A; Serie B: Avellino da playoff, colpo pesante per l’Entella. DIRETTA/ Avellino Empoli (risultato 0-3): la chiude Pellegri! (Serie B, 22 novembre 2025)Continua la diretta Avellino Empoli e lo fa con i padroni di casa che hanno alzato il livello della loro prestazione ma stanno trovando un avversario compatto e bravo in fase difensiva. Al 57?, però, ... ilsussidiario.net Video Avellino Empoli (0-3)/ gol e highlights: Dionisi vince ancora (Serie B, 22 novembre 2025)Video Avellino Empoli (0-3), gol e highlights: un super primo tempo degli uomini di Dionisi stende i campani. VIDEO AVELLINO EMPOLI (0-3): TRIS PER GLI UOMINI DI DIONISI Il primo tempo del video ... ilsussidiario.net L'Empoli deve vincere contro Avellino e Monza per metterci in pericolo. Qualche tifoso blucerchiato afferma che la Sampdoria dovrebbe salvarsi anche nella peggiore delle ipotesi di rimanere a 41 punti. L'Empoli a 37 punti dovrebbe ottenere 6 punti per super - facebook.com facebook