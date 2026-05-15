Udinese-Cremonese domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si terrà la partita tra Udinese e Cremonese, valida per le ultime giornate di campionato. La sfida si svolge sul campo dell’Udinese, che ospita la Cremonese in un momento cruciale della stagione. La Cremonese cerca punti importanti per mantenere la categoria, mentre l’Udinese intende consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote scommesse sono state aggiornate in vista dell’incontro.

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La trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. I grigiorossi, che la settimana prossima chiuderanno il campionato in casa contro il Como, devono necessariamente muovere la classifica che li vede attualmente terzultimi e quindi virtualmente retrocessi. La squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Udinese - Cremonese Dom 17/05/2026 H.15:00

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