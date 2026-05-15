Udinese-Cremonese domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si terrà la partita tra Udinese e Cremonese, valida per le ultime giornate di campionato. La sfida si svolge sul campo dell’Udinese, che ospita la Cremonese in un momento cruciale della stagione. La Cremonese cerca punti importanti per mantenere la categoria, mentre l’Udinese intende consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote scommesse sono state aggiornate in vista dell’incontro.

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La trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. I grigiorossi, che la settimana prossima chiuderanno il campionato in casa contro il Como, devono necessariamente muovere la classifica che li vede attualmente terzultimi e quindi virtualmente retrocessi. La squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Udinese - Cremonese Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Cremonese-Pisa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida interna contro il Pisa è davvero l’ultimo occasione per la Cremonese di giocarsi, la salvezza e di evitare la retrocessione immediata in... 37a Giornata Serie A Domenica 17 Maggio Ore 15 Inter-Verona Domenica 17 Maggio Ore 18 Atalanta-Bologna Domenica 17 Maggio Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese Lunedì 18 Maggio ore 20.45 Como-Parma Genoa-Milan Ju x.com Udinese-Cremonese a Manganiello, arbitro che ha diretto tante volte i grigiorossiLa Cremonese scenderà in campo domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese nella 37a giornata di Serie A Enilive 2025-26: il direttore di gara designato è Gi ... sportgrigiorosso.it Udinese-Cremonese pronostico e quote: sfida cruciale per i 'grigiorossi'La Cremonese riuscirà a conquistare tre punti fondamentali per restare in Serie A? Scopri il pronostico Udinese-Cremonese del nostro esperto. calciomercato.com Cremonese just 1 point away from safe zone as they get an important win against 9 men Pisa reddit