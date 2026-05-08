Domenica 10 maggio 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Cremonese e Pisa. La sfida si svolgerà in casa della Cremonese e rappresenta l'ultima possibilità per la squadra di mantenere la categoria, poiché una sconfitta potrebbe comportare la retrocessione diretta in Serie B. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote per le scommesse sono già disponibili.

La sfida interna contro il Pisa è davvero l’ultimo occasione per la Cremonese di giocarsi, la salvezza e di evitare la retrocessione immediata in Serie B. La compagine Lombarda è stata protagonista di un crollo davvero inaspettato negli ultimi quattro mesi, e ora si ritrova al terzultimo posto e a -4 dal Lecce, che è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Pisa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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